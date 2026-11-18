Mizuho Securities stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 18,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 23,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mizuho Securities 185,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 215,42 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at