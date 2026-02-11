|
Mizuno hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mizuno gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 65,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58,79 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Mizuno im vergangenen Quartal 60,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mizuno 55,75 Milliarden JPY umsetzen können.
