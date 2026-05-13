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13.05.2026 06:31:29
Mizuno öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mizuno ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mizuno die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,33 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 71,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,97 Milliarden JPY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 239,73 JPY gegenüber 198,65 JPY im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,78 Prozent auf 259,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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