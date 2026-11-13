Mizuno präsentierte Quartalsergebnisse

Mizuno hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mizuno 65,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 67,58 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at