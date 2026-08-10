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10.08.2026 06:31:29
Mizuno: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mizuno veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 79,28 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mizuno noch ein Gewinn pro Aktie von 63,60 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mizuno einen Umsatz von 63,53 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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