MK Real Estate Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MK Real Estate Development hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,52 Prozent auf 297,9 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte MK Real Estate Development 492,5 Millionen THB umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,330 THB ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,750 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MK Real Estate Development im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden THB im Vergleich zu 1,45 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at