MK Restaurant Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MK Restaurant Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MK Restaurant Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,88 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 5,48 Prozent gesteigert.

