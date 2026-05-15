MK Restaurant Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MK Restaurant Group hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,18 THB gegenüber 0,260 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 4,05 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MK Restaurant Group 3,54 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at