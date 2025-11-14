MK Restaurant Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MK Restaurant Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,88 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,68 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at