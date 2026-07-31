MK Seiko: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MK Seiko hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,73 JPY, nach 16,45 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,13 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,79 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at