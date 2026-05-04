MK Seiko hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MK Seiko hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 6,16 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MK Seiko noch ein Gewinn pro Aktie von -16,610 JPY in den Büchern gestanden.

MK Seiko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 167,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 90,76 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat MK Seiko im vergangenen Geschäftsjahr 29,79 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MK Seiko 28,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at