MK Seiko mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MK Seiko hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71,75 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MK Seiko ein EPS von 32,11 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at