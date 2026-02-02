|
02.02.2026 06:31:29
MK Seiko präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MK Seiko hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,13 JPY gegenüber 40,20 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 9,02 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
