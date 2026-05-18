MK TREND: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MK TREND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 66,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -707,790 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

MK TREND hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at