|
18.05.2026 06:31:29
MK TREND: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MK TREND hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 66,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -707,790 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
MK TREND hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!