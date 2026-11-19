MK TREND hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 277,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MK TREND ein Ergebnis je Aktie von -318,000 KRW vermeldet.

Das vergangene Quartal hat MK TREND mit einem Umsatz von insgesamt 52,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at