MK TREND zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MK TREND äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,60 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MK TREND ein EPS von -718,600 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat MK TREND 75,55 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 647,000 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte MK TREND ein Ergebnis je Aktie von -1289,510 KRW vermeldet.

MK TREND hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 248,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 256,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at