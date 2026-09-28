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28.09.2026 06:31:29
MK2 Ventures: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MK2 Ventures äußerte sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MK2 Ventures ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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