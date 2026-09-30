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30.09.2026 06:31:29
MKB Bank Nyrt Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MKB Bank Nyrt Registered A hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 77,00 HUF. Im Vorjahresquartal waren 7,24 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat MKB Bank Nyrt Registered A im vergangenen Quartal 293,12 Milliarden HUF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MKB Bank Nyrt Registered A 298,88 Milliarden HUF umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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