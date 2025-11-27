MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 85,8 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,080 MYR. Im Vorjahr hatte MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,080 MYR je Aktie vermeldet.

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 363,19 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 352,22 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at