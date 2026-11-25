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25.11.2026 06:31:29
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Mit einem EPS von 0,01 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered mit 0,010 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered im vergangenen Quartal 98,0 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered 85,8 Millionen MYR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,080 MYR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,91 Prozent auf 363,19 Millionen MYR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 356,26 Millionen MYR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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