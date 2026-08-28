MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,4 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at