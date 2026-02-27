MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd Registered veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 72,6 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 29,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at