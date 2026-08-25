MKS Aktie

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WKN DE: A0QYUJ / ISIN: CA55309B2066

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25.08.2026 16:24:02

MKS CEO John Tseng-Chung Lee Sells 10,000 Shares for $3 Million

John Tseng-Chung Lee, President & CEO of MKS Inc. (NASDAQ:MKSI), sold 10,000 shares of common stock on Aug. 14, 2026, for a total transaction value of ~$3.0 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($302.01); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($310.73).MKS Inc. operates as a global leader in precision instrumentation and process control solutions, with a diversified product portfolio serving capital-intensive manufacturing industries. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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