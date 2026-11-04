MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
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04.11.2026 23:51:49
MKS Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - MKS Inc. (MKSI) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $236 million, or $3.26 per share. This compares with $74 million, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, MKS Inc. reported adjusted earnings of $292 million or $4.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 43.0% to $1.413 billion from $988 million last year.
MKS Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $236 Mln. vs. $74 Mln. last year. -EPS: $3.26 vs. $1.10 last year. -Revenue: $1.413 Bln vs. $988 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.00 To $ 5.38 Next quarter revenue guidance: $ 1.490 B To $ 1.530 B
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