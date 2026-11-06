MKS Instruments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MKS Instruments präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MKS Instruments 1,10 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat MKS Instruments im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MKS Instruments 988,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at