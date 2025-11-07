MKS Instruments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MKS Instruments hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 988,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MKS Instruments einen Umsatz von 896,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at