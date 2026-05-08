MKS Instruments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MKS Instruments hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte MKS Instruments 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 936,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,08 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at