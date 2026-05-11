MKSystem präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MKSystem hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

MKSystem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,28 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 974,9 Millionen JPY, gegenüber 1,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,91 Prozent präsentiert.

MKSystem hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -21,850 JPY je Aktie gewesen.

MKSystem hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at