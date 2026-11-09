MKSystem stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MKSystem lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,58 Prozent auf 855,8 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 795,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at