MKSystem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MKSystem ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MKSystem die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 6,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MKSystem -6,560 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat MKSystem im vergangenen Quartal 722,4 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MKSystem 735,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at