ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer lud am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,85 PLN. Ein Jahr zuvor waren -2,930 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,1 Millionen PLN im Vergleich zu 42,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at