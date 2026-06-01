ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von -2,350 PLN in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 34,8 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ML SYSTEM Spolka Akcyjna Bearer 18,3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at