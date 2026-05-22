mLight Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

mLight Tech veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96,72 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at