mLight Tech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

mLight Tech hat am 31.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mLight Tech 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,44 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,08 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at