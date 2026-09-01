MLOPTIC A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MLOPTIC A lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 244,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at