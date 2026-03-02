02.03.2026 06:31:29

MLOPTIC A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MLOPTIC A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MLOPTIC A 0,210 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 187,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MLOPTIC A einen Umsatz von 127,5 Millionen CNY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,880 CNY gegenüber 0,670 CNY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MLOPTIC A 690,51 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 501,22 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY und einen Umsatz von 668,79 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

