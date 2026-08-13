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Detaillierte Zahlen 13.08.2026 12:33:38

MLP-Aktie fester: Kräftiges Plus bei Sachversicherungen und Vermögensverwaltung stützt Zahlen

MLP-Aktie fester: Kräftiges Plus bei Sachversicherungen und Vermögensverwaltung stützt Zahlen

Der Finanzdienstleister MLP hat im ersten Halbjahr vor allem vom stark gestiegenen Verkauf von Sachversicherungen und deutlichen Zuwächsen in der Vermögensverwaltung profitiert.

Die Gesamterlöse zogen um zehn Prozent auf gut 583 Millionen Euro an, wie das im SDAX gelistete Unternehmen MLP am Donnerstag bei der Vorlage detaillierter Zahlen für die ersten sechs Monate in Wiesloch mitteilte. Die Segmente Absicherung und Vermögen verzeichneten Zuwachsraten von zwölf beziehungsweise elf Prozent.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte, wie bereits seit Ende Juli bekannt, um 41 Prozent auf etwas mehr als 60 Millionen Euro nach oben. Zudem wurde die Gewinnprognose erneut bekräftigt. 2026 werde weiter ein operatives Ergebnis zwischen 100 Millionen Euro und 110 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr war der Gewinn vor Zinsen und Steuern wegen Belastungen aus der Neuausrichtung des Immobiliengeschäfts in Deutschland auf rund 88 Millionen Euro gefallen.

An der Börse wurden die detaillierten Zahlen positiv aufgenommen. Die Aktie legte bei dünnem Handelsvolumen um knapp drei Prozent auf 7,91 Euro zu und baute damit das Jahresplus auf 14 Prozent aus. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 860 Millionen Euro bewertet. Firmen-Mitgründer Manfred Lautenschläger hält knapp 28 Prozent der Aktien. Große Versicherer wie die Allianz, Barmenia oder HanseMerkur halten ebenfalls Anteile von bis zu zehn Prozent. Knapp die Hälfte der Anteile befindet sich im Streubesitz.

Das 1971 gegründete Unternehmen ging im Zuge des Börsen-Hypes Ende des vergangenen Jahrtausends an die Börse. In den ersten Jahren ging es kräftig bis auf 190 Euro im Oktober 2000 nach oben. Ab Juli 2001 war das Papier sogar mal im Dax, dem Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, gelistet. Aus diesem flog es im Herbst 2003 nach heftigen Kursverlusten infolge schwacher Ergebnisse und dem Vorwurf der Bilanzmanipulation allerdings wieder raus. Der Kurs stürzte peu à peu bis auf rund 2,50 Euro im Februar 2016 ab; seitdem ging es wieder etwas nach oben.

/zb/mis/stk

WIESLOCH (dpa-AFX)

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