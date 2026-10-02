MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
|Mehr Optimismus
|
02.10.2026 13:24:00
MLP-Aktie profitiert von starken Geschäften - Prognose angehoben
Die MLP-Aktie sprang im XETRA-Handel zeitweise um 3,53 Prozent auf 10,26 Euro an.
MLP erhöht Prognose für das laufende Jahr
Den gewachsenen Optimismus begründete MLP mit einem deutlichen Anstieg der erfolgsabhängigen Vergütungen, den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und weiteren positiven Effekten aus den von dem Konzern betreuten Vermögen.
Für das dritte Quartal nannte MLP noch keine genauen Zahlen. Der operative Gewinn dürfte dank erheblich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen jedoch "deutlich" über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegen.
Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Geldanlagen im Vermögensmanagement an und schlagen zum großen Teil aufs Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen bei MLP den Angaben zufolge bei rund 21 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Betrag nur bei 2,8 Millionen Euro gelegen.
Vollständige Quartalszahlen im November
Die vollständigen Quartalszahlen will MLP wie geplant am 12. November veröffentlichen./stw/stk
WIESLOCH (dpa-AFX)
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