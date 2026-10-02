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Mehr Optimismus 02.10.2026 13:24:00

MLP-Aktie profitiert von starken Geschäften - Prognose angehoben

MLP-Aktie profitiert von starken Geschäften - Prognose angehoben

MLP rechnet im dritten Quartal mit einem deutlich höheren operativen Ergebnis und hebt deshalb die Jahresprognose an.

Der Finanzdienstleister MLP SE wird dank eines überraschend guten dritten Quartals zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll jetzt 110 bis 120 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Wiesloch mit. Das sind am oberen und unteren Ende jeweils 10 Millionen mehr als bisher angepeilt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die MLP-Aktie sprang im XETRA-Handel zeitweise um 3,53 Prozent auf 10,26 Euro an.

MLP erhöht Prognose für das laufende Jahr

Den gewachsenen Optimismus begründete MLP mit einem deutlichen Anstieg der erfolgsabhängigen Vergütungen, den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und weiteren positiven Effekten aus den von dem Konzern betreuten Vermögen.

Für das dritte Quartal nannte MLP noch keine genauen Zahlen. Der operative Gewinn dürfte dank erheblich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen jedoch "deutlich" über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegen.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Geldanlagen im Vermögensmanagement an und schlagen zum großen Teil aufs Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen bei MLP den Angaben zufolge bei rund 21 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Betrag nur bei 2,8 Millionen Euro gelegen.

Vollständige Quartalszahlen im November

Die vollständigen Quartalszahlen will MLP wie geplant am 12. November veröffentlichen./stw/stk

WIESLOCH (dpa-AFX)

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MLP-Aktie unverändert: Konzern bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal

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