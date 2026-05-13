MLP-Aktie unverändert: Konzern bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal

"Im Auftaktquartal haben wir uns bereits ein deutliches Stück unseres prognostizierten Ergebnisses für das Gesamtjahr erarbeitet", sagte Finanzchef Reinhard Loose am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Konzern sei "sehr gut positioniert", um Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren zu realisieren und seine Mittelfristplanung bis Ende 2028 zu erreichen.

Neue Potenziale möchte sich MLP etwa in der Beratung von Familienkunden erschließen, auch das Firmenkundengeschäft soll gezielt ausgebaut werden. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an.

Im XETRA-Handel notiert die MLP-Aktie zeitweise unbewegt bei 7,82 Euro. Allerdings hatte das Papier in den vergangenen vier Tagen zu den Verlierern im SDAX gezählt. Seit dem Jahreswechsel steht ein Kursplus von gut 15 Prozent zu Buche. Investoren, die bereits drei Jahre MLP-Aktien besitzen, können sich über einen Wertzuwachs von fast der Hälfte freuen.

In den drei Monaten bis Ende März kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 307 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch mitteilte. Beim Gewinn lief es für das Unternehmen noch besser: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um neun Prozent auf 41,3 Millionen Euro zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei.

Für das Gesamtjahr peilen die Wieslocher weiterhin ein operatives Ergebnis von 100 bis 110 Millionen Euro an. Dazu setzt das Unternehmen neben einer fortgesetzten "erfolgreichen" Geschäftsentwicklung auch auf den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und ein weiterhin striktes Kostenmanagement. 2025 hatte das Ergebnis knapp 88 Millionen Euro betragen. Nach Steuern stieg der Gewinn um acht Prozent auf 29,8 Millionen Euro.

Bis Ende 2028 plant die Führungsspitze unverändert mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses auf 140 bis 155 Millionen Euro und einem Zuwachs der Gesamterlöse auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro - 2025 waren diese auf einen bisherigen Höchstwert von 1,08 Milliarden Euro geklettert.

Die MLP-Aktie hat eine bewegte Börsenvergangenheit hinter sich. Nach dem Börsengang im Jahr 1998 ging es steil nach oben - bis auf das Rekordhoch von 190 Euro im Herbst 2000. Im Sommer danach hatte es das Papier sogar in den DAX geschafft.

Ein gutes Jahr später stieg das Unternehmen aber wegen des Kursverfalls im Zuge der geplatzten Dotcom-Blase und vieler hausgemachter Probleme wieder aus der obersten deutschen Börsenliga ab. In den Jahren danach stürzte der Kurs weiter ab. Mit 2,52 Euro wurde Anfang 2016 der Tiefpunkt erreicht. Seitdem geht es tendenziell wieder bergauf.

Mit einem Börsenwert von rund 865 Millionen Euro liegt MLP derzeit im unteren Mittelfeld des 70 Werte umfassenden Nebenwerte-Index SDax.

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WIESLOCH (dpa-AFX)