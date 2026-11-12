MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
|Gutes Ergebnis
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12.11.2026 09:23:38
MLP-Aktie wenig bewegt: Finanzdienstleister sieht sich auf Kurs
2028 will MLP weiter zwischen 140 und 155 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdienen. Die Gesamterlöse sollen auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro klettern, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung des detaillierten Quartalsberichts am Donnerstag in Wiesloch mitteilte.
Anfang Oktober hatte das Unternehmen bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Demnach soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2025. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis um 43 Prozent auf 87 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse legten um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro zu.
Via XETRA notiert die MLP-Aktie zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 11,72 Euro.
/zb/stk
WIESLOCH (dpa-AFX)
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