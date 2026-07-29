MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
|Ziel für 2026 bekräftigt
|
29.07.2026 10:18:38
MLP-Aktie zieht an: Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert
Dazu kam ein verbessertes Zinsergebnis. So hatten die Aktienmärkte dank des KI-Booms bis Anfang Juni einen starken Lauf hingelegt, bevor dann bei KI-Werten eher Gewinnmitnahmen einsetzten.
Auf Basis vorläufiger Resultate sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im zweiten Quartal auf rund 19 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr waren es lediglich 4,9 Millionen Euro. An der Börse kam das gut an: Der MLP-Aktienkurs zieht via XETRA zeitweise um 3,61 Prozent auf 7,75 Euro an.
Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein operativer Gewinn von rund 60 Millionen Euro. Für 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin 100 bis 110 Millionen Euro an. Die Markterwartung liegt eher am oberen Ende der Spanne.
/mis/nas
WIESLOCH (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: MLP
Nachrichten zu MLP SE
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
29.07.26
|EQS-Adhoc: MLP SE: Preliminary Q2-EBIT of the MLP Group is significantly above previous year's figure (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-Adhoc: MLP SE: Vorläufiges Q2-EBIT des MLP Konzerns übertrifft Vorjahreswert deutlich (EQS Group)
|
29.07.26