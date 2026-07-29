MLP Aktie

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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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Ziel für 2026 bekräftigt 29.07.2026 10:18:38

MLP-Aktie zieht an: Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert

MLP-Aktie zieht an: Ergebnis im zweiten Quartal deutlich verbessert

Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal von einem höheren Bestand des betreuten Vermögens und gestiegenen erfolgsabhängigen Vergütungen im Zusammenhang mit der Wertentwicklung von Anlagekonzepten profitiert.

Dazu kam ein verbessertes Zinsergebnis. So hatten die Aktienmärkte dank des KI-Booms bis Anfang Juni einen starken Lauf hingelegt, bevor dann bei KI-Werten eher Gewinnmitnahmen einsetzten.

Auf Basis vorläufiger Resultate sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im zweiten Quartal auf rund 19 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr waren es lediglich 4,9 Millionen Euro. An der Börse kam das gut an: Der MLP-Aktienkurs zieht via XETRA zeitweise um 3,61 Prozent auf 7,75 Euro an.

Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein operativer Gewinn von rund 60 Millionen Euro. Für 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin 100 bis 110 Millionen Euro an. Die Markterwartung liegt eher am oberen Ende der Spanne.

/mis/nas

WIESLOCH (dpa-AFX)

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Bildquelle: MLP

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