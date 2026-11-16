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16.11.2026 06:31:29
MLP Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MLP Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 PLN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat MLP Group im vergangenen Quartal 136,0 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MLP Group 101,2 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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