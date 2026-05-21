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21.05.2026 06:31:29
MLP Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MLP Group hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
MLP Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,780 PLN je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,55 Prozent auf 131,6 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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