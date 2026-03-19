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19.03.2026 06:31:28

MLP Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MLP Group hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

MLP Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,39 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,46 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,2 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,2 Millionen PLN in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,13 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 15,51 PLN je Aktie erzielt worden.

MLP Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 420,53 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 373,77 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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