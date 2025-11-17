MLP Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MLP Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 PLN, nach -0,690 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101,2 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,1 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at