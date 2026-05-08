MLP Saglik Hizmetleri präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MLP Saglik Hizmetleri hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,73 TRY, nach 6,12 TRY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat MLP Saglik Hizmetleri im vergangenen Quartal 16,25 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MLP Saglik Hizmetleri 11,75 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at