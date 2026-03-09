09.03.2026 06:31:29

MLP Saglik Hizmetleri stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MLP Saglik Hizmetleri hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,66 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,14 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 15,87 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 30,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,12 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 28,99 TRY, nach 25,57 TRY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 55,09 Milliarden TRY – ein Plus von 38,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MLP Saglik Hizmetleri 39,69 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

