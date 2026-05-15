MLP SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MLP SE hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MLP SE 0,250 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 307,0 Millionen EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MLP SE 294,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at