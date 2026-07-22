RMB Holdings LtdShs Aktie
WKN: 907557 / ISIN: ZAE000024501
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22.07.2026 15:01:29
MLT to divest China warehouses valued at US$107 million to Mapletree’s RMB fund, Changi South property for S$16.6 million
The moves are in line with its continued portfolio rejuvenation efforts, says its managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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