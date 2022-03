MM Group Industrial International Trade (In Kind) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MM Group Industrial International Trade (In Kind) hat am 02.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 2,23 Milliarden EGP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden EGP umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 EGP beziffert. Im Vorjahr waren 0,412 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,07 Prozent auf 9,47 Milliarden EGP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,68 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,440 EGP je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 9,47 Milliarden EGP taxiert.

Redaktion finanzen.at